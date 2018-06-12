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Ходмезёвашархей. Калинина и Завацкая пробились во второй круг

Украинские теннисистки продолжают борьбу на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии

  • 12.06.2018 19:13
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ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая
Три украинские теннисистки стартовали на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. Более именитые Ангелина Калинина и Катарина Завацкая одержали победы в первом раунде, а вот Анна Познихиренко, к сожалению, зачехлила ракетку.
 
Ходмезёвашархей. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кристина Дину (Румыния) – 6:2, 6:2
Катарина Завацкая (Украина) –  Таисия Мордергер (Германия) –  6:3, 6:4
Анна Познихиренко (Украина) –  Софья Лансере (Россия) –  6:3, 4:6, 1:6
 
За место в четвертьфинале Калинина поспорит с Франческой Ди Лоренцо из США, Завацкая сыграте против обладательница «wild card» Река-Луца Яни из Венгрии.
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Источник — Sport.ua

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