Ходмезёвашархей. Калинина и Завацкая пробились во второй круг

Три украинские теннисистки стартовали на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. Более именитые Ангелина Калинина и Катарина Завацкая одержали победы в первом раунде, а вот Анна Познихиренко, к сожалению, зачехлила ракетку.
Ходмезёвашархей. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кристина Дину (Румыния) – 6:2, 6:2
Катарина Завацкая (Украина) – Таисия Мордергер (Германия) – 6:3, 6:4
Анна Познихиренко (Украина) – Софья Лансере (Россия) – 6:3, 4:6, 1:6
За место в четвертьфинале Калинина поспорит с Франческой Ди Лоренцо из США, Завацкая сыграте против обладательница «wild card» Река-Луца Яни из Венгрии.
Источник — Sport.ua
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