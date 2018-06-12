Ходмезёвашархей. Калинина и Завацкая пробились во второй круг

не понимаю визгов по поводу того, что Саша не качественный вратарь. ляпы бывают у всех. да и было...

20:39 — killiastorm

Ссучені ізгої з запашком, а не "журналісти".

20:37 — marko2020

Пусть едут, раз ни чести, ни совести нет. Только в случае чего пусть не просят помощи у Украины о...

20:28 — SandroKing

Как не крути, а все-таки не хочет вата по хорошему. Готовтесь, что вас будут пинками за поребрик ...