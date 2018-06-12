Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леся ЦУРЕНКО: «Под настроение могу выпить коктейль»

Украинская спортсменка рассказала об отношении современных теннисистов к алкоголю

  • 12.06.2018 10:56
  • 294 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, 34-й номер в рейтинге WTA, в эфире радио «Аристократы» рассказала о своем отношении к алкоголю.

- Как дела с алкоголем у теннисисток?
- У меня лично со всеми напитками и всей едой нормальные отношения. Могу выпить коктейль. Вряд ли я буду делать это каждый день, вряд ли я буду пить много. Но под настроение можно.

- Как у современных теннисистов с соблюдение спортивного режима? Есть ли те, кто его не соблюдает?
- Вряд ли в современном теннисе есть такие ребята. Если и есть, никто этого не увидит и не услышит. Если какие-то дни рождения, то, может быть, люди и выпивают… Но общей тенденции нет. В неделю мы играем до пяти матчей. Если не выспаться ночью, сыграть их будет просто невозможно, это нереально.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.