Леся ЦУРЕНКО: «Под настроение могу выпить коктейль»

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, 34-й номер в рейтинге WTA, в эфире радио «Аристократы» рассказала о своем отношении к алкоголю.

- Как дела с алкоголем у теннисисток?

- У меня лично со всеми напитками и всей едой нормальные отношения. Могу выпить коктейль. Вряд ли я буду делать это каждый день, вряд ли я буду пить много. Но под настроение можно.

- Как у современных теннисистов с соблюдение спортивного режима? Есть ли те, кто его не соблюдает?

- Вряд ли в современном теннисе есть такие ребята. Если и есть, никто этого не увидит и не услышит. Если какие-то дни рождения, то, может быть, люди и выпивают… Но общей тенденции нет. В неделю мы играем до пяти матчей. Если не выспаться ночью, сыграть их будет просто невозможно, это нереально.