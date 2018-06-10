Рафаэль Надаль – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет финальный поединок против австрийца Доминик Тима (№8 ATP).

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,25 против 4,75. Теннисисты провели 9 очных поединков (все на грунте). Шесть раз побеждал Надаль, но в последних четырех встречах паритет – 2:2.

Испанец сегодня может выиграть свой 11-й титул на Ролан Гаррос. Для австрийца это первый финал на турнирах Большого шлема.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.