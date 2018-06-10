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Рафаэль Надаль – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

  • 10.06.2018 12:18
  • 567 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль Надаль
© Getty Images. Доминик Тим и Рафаэль Надаль
Десятого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет финальный поединок против австрийца Доминик Тима (№8 ATP).
 
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,25 против 4,75. Теннисисты провели 9 очных поединков (все на грунте). Шесть раз побеждал Надаль, но в последних четырех встречах паритет – 2:2.
 
Испанец сегодня может выиграть свой 11-й титул на Ролан Гаррос. Для австрийца это первый финал на турнирах Большого шлема.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 10.06.2018 12:57
    +1
    Тим показывает отличный тенис на этом турнире и должен навязать борьбу рафе, более того я убежден что он может и выграть но вполне вероятно что сломается психологически как дель потро и рафа возьмет его тепленьким, в голове у соперников рафы витает ареол непобедимости надаля на грунте
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.06.2018 13:02
    0
    Простите, поклонники Рафы, но я за Тима.
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    Юрий Алпатов
    online
    Юрий Алпатов, 10.06.2018 13:07
    0
    Хорошая подача и сильный однорукий бэкхэнд. Я за Тима. Играет интересно.
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    lebroncavs
    online
      lebroncavs, 10.06.2018 13:30
    0
    Победа Надаля в 4х или 5-и сетах!
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