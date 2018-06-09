Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СВИТОЛИНА: «Нужно время, чтобы найти игру на Мэйджорах»

Украинка рассказала о том, почему у нее не получается побеждать на турнирах Большого Шлема

  • 09.06.2018 14:34
  • 532 просмотра
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Ролан Гаррос-2018 принес Элине Свитолиной очередное разочарование на турнирах Большого Шлема – вылет в третьем круге от Михаэлы Бухарнеску.

Украинка не знает, почему плохо выступает на Мэйджорах:

«Букмекеры считали вас и Халеп главными фаворитами на Ролан Гаррос. С какой целью вы приехали в Париж?

Если честно, то цель была одна – это победа. Конечно, фавориты – это прикольно, но это из-за того, что я выиграла один из крупных турниров, поэтому на меня были большие ставки, а Халеп всегда очень хорошо играет на грунтовых кортах. Я на этом вообще не зацикливаюсь и это не имеет большого значения для меня.

Начиная с Ролан Гаррос прошлого года, вы на каждом турнире Большого Шлема рассматривались в качестве претендентки на титул. Почему на крупных Premier вам удается побеждать, а на турнирах Большого Шлема пока не складывается?

Если честно, мы тоже над этим вопросом задумываемся, поэтому, когда мы придем к ответу и увидим результаты получше, тогда я вам отвечу на этот вопрос.

Обидное поражение от Халеп в четвертьфинале Ролан Гаррос в 2017-м, проигрыш Мертенс на этой же стадии Australian Open в 2018-м, теперь вот вылет от Бузарнеску. Подрывают ли такие поражения вашу уверенность в себе на турнирах Большого Шлема?

Эти поражения не влияют на мою уверенность. Я знаю, что у меня есть уровень игры, я выступаю хорошо на больших соревнованиях. Я стараюсь работать как можно лучше над этой – не могу ее назвать проблемой, но все силы вкладываю, чтобы как можно лучше выступать на этих турнирах. Думаю, что три титула уже в этом году – показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне нужно больше времени, чтобы найти свою игру именно на турнирах Большого Шлема.

Какие планы и цели на травяной сезон: где будете готовиться и выступать?

Я буду готовиться в Лондоне, выступать собираюсь в Бирмингеме. Это будет мой первый турнир. Дальше одна неделя тренировок и Уимблдон.

Сейчас у меня небольшой отдых, но я все равно немножко занимаюсь каждый день в тренажерном зале. Это всегда присутствует в моем режиме, и сейчас пока у меня много разных мероприятий: какие-то интервью, может, я в Украину заеду на пару дней повидаться с семьей, потому что дома очень редко бываю».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Xsport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрей Деко
    online
      Андрей Деко, 09.06.2018 14:54
    0
    Не может собраться в нужный момент.
    Ссылка
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 09.06.2018 15:03
    +1
    Свитолина классная теннисистка и гордость Украины. Но для того чтобы выигрывать шлены, нужна другая психология, другая самоотдача... ну много еще чего.
    Довольно много молодых суперзвезд быстро сходять с арены, так и не достигнув высот. А другой, как например бегун Куц, уступая многим по таланту, потом своим фанатизмом и самоотдачей, этих звезд побеждал.
    Просто у Элины не хватает мотивации , выиграть шлем и все положить на алтарь победы, а не светиться на вечеринках
    Ссылка
    logibro
    online
      logibro, 09.06.2018 15:28
    0
    Она самый лучший стервятник, на промежуточных турнирах подбирает всё, что плохо лежит, и у неё вполне заслуженное высокое место в рейтинге, так как оно отражает все аспекты тура, а не только выступления на Шлемах
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.