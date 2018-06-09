СВИТОЛИНА: «Нужно время, чтобы найти игру на Мэйджорах»

Ролан Гаррос-2018 принес Элине Свитолиной очередное разочарование на турнирах Большого Шлема – вылет в третьем круге от Михаэлы Бухарнеску.
Украинка не знает, почему плохо выступает на Мэйджорах:
«Букмекеры считали вас и Халеп главными фаворитами на Ролан Гаррос. С какой целью вы приехали в Париж?
Если честно, то цель была одна – это победа. Конечно, фавориты – это прикольно, но это из-за того, что я выиграла один из крупных турниров, поэтому на меня были большие ставки, а Халеп всегда очень хорошо играет на грунтовых кортах. Я на этом вообще не зацикливаюсь и это не имеет большого значения для меня.
Начиная с Ролан Гаррос прошлого года, вы на каждом турнире Большого Шлема рассматривались в качестве претендентки на титул. Почему на крупных Premier вам удается побеждать, а на турнирах Большого Шлема пока не складывается?
Если честно, мы тоже над этим вопросом задумываемся, поэтому, когда мы придем к ответу и увидим результаты получше, тогда я вам отвечу на этот вопрос.
Обидное поражение от Халеп в четвертьфинале Ролан Гаррос в 2017-м, проигрыш Мертенс на этой же стадии Australian Open в 2018-м, теперь вот вылет от Бузарнеску. Подрывают ли такие поражения вашу уверенность в себе на турнирах Большого Шлема?
Эти поражения не влияют на мою уверенность. Я знаю, что у меня есть уровень игры, я выступаю хорошо на больших соревнованиях. Я стараюсь работать как можно лучше над этой – не могу ее назвать проблемой, но все силы вкладываю, чтобы как можно лучше выступать на этих турнирах. Думаю, что три титула уже в этом году – показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне нужно больше времени, чтобы найти свою игру именно на турнирах Большого Шлема.
Какие планы и цели на травяной сезон: где будете готовиться и выступать?
Я буду готовиться в Лондоне, выступать собираюсь в Бирмингеме. Это будет мой первый турнир. Дальше одна неделя тренировок и Уимблдон.
Сейчас у меня небольшой отдых, но я все равно немножко занимаюсь каждый день в тренажерном зале. Это всегда присутствует в моем режиме, и сейчас пока у меня много разных мероприятий: какие-то интервью, может, я в Украину заеду на пару дней повидаться с семьей, потому что дома очень редко бываю».
Источник — Xsport
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Довольно много молодых суперзвезд быстро сходять с арены, так и не достигнув высот. А другой, как например бегун Куц, уступая многим по таланту, потом своим фанатизмом и самоотдачей, этих звезд побеждал.
Просто у Элины не хватает мотивации , выиграть шлем и все положить на алтарь победы, а не светиться на вечеринках
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