СВИТОЛИНА: «Нужно время, чтобы найти игру на Мэйджорах»

Ролан Гаррос-2018 принес Элине Свитолиной очередное разочарование на турнирах Большого Шлема – вылет в третьем круге от Михаэлы Бухарнеску.

Украинка не знает, почему плохо выступает на Мэйджорах:

«Букмекеры считали вас и Халеп главными фаворитами на Ролан Гаррос. С какой целью вы приехали в Париж?

Если честно, то цель была одна – это победа. Конечно, фавориты – это прикольно, но это из-за того, что я выиграла один из крупных турниров, поэтому на меня были большие ставки, а Халеп всегда очень хорошо играет на грунтовых кортах. Я на этом вообще не зацикливаюсь и это не имеет большого значения для меня.

Начиная с Ролан Гаррос прошлого года, вы на каждом турнире Большого Шлема рассматривались в качестве претендентки на титул. Почему на крупных Premier вам удается побеждать, а на турнирах Большого Шлема пока не складывается?

Если честно, мы тоже над этим вопросом задумываемся, поэтому, когда мы придем к ответу и увидим результаты получше, тогда я вам отвечу на этот вопрос.

Обидное поражение от Халеп в четвертьфинале Ролан Гаррос в 2017-м, проигрыш Мертенс на этой же стадии Australian Open в 2018-м, теперь вот вылет от Бузарнеску. Подрывают ли такие поражения вашу уверенность в себе на турнирах Большого Шлема?

Эти поражения не влияют на мою уверенность. Я знаю, что у меня есть уровень игры, я выступаю хорошо на больших соревнованиях. Я стараюсь работать как можно лучше над этой – не могу ее назвать проблемой, но все силы вкладываю, чтобы как можно лучше выступать на этих турнирах. Думаю, что три титула уже в этом году – показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне нужно больше времени, чтобы найти свою игру именно на турнирах Большого Шлема.

Какие планы и цели на травяной сезон: где будете готовиться и выступать?

Я буду готовиться в Лондоне, выступать собираюсь в Бирмингеме. Это будет мой первый турнир. Дальше одна неделя тренировок и Уимблдон.

Сейчас у меня небольшой отдых, но я все равно немножко занимаюсь каждый день в тренажерном зале. Это всегда присутствует в моем режиме, и сейчас пока у меня много разных мероприятий: какие-то интервью, может, я в Украину заеду на пару дней повидаться с семьей, потому что дома очень редко бываю».