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Скончалась 19-кратная победительница турниров Большого Шлема

Мария Буэно ушла из жизни в 78 лет

  • 09.06.2018 09:25
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Getty Images. Мария Буэно
© Getty Images. Мария Буэно

Вчера на 79-м году жизни скончалась легендарная бразильская теннисистка Мария Буэно. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

За свою карьеру Мария Буэно выиграла 19 турниров Большого Шлема, из которых 7 – в одиночном разряде. Она трижды выигрывала Уимблдон и четырежды – US Open.

В 1960 году она стала первой в истории женщиной-теннисисткой, выигравшей за сезон все четыре турнира Большого Шлема в парном разряде.

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Источник — Globo

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