Скончалась 19-кратная победительница турниров Большого Шлема

Вчера на 79-м году жизни скончалась легендарная бразильская теннисистка Мария Буэно. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
За свою карьеру Мария Буэно выиграла 19 турниров Большого Шлема, из которых 7 – в одиночном разряде. Она трижды выигрывала Уимблдон и четырежды – US Open.
В 1960 году она стала первой в истории женщиной-теннисисткой, выигравшей за сезон все четыре турнира Большого Шлема в парном разряде.
Источник — Globo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.