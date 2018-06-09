НАДАЛЬ: «Должен буду показать лучшую игру против Тима»

Вчера Рафаэль Надаль вышел в свой 11-й финал Ролан Гаррос, обыграв Хуана Мартина дель Потро 6:4, 6:1, 6:2. В воскресенье он сыграет с Домиником Тимом.

Испанец прокомментировал свой успех:

«Второй и третий сеты я провел хорошо, а в первом хорошо держал подачу. У меня была хорошая тактика и настрой, и это создает возможность для того, чтобы прибавить на более поздних этапах.

В воскресенье меня ждет очень сложный матч против соперника, набравшего отличный ход. Я должен буду показать свою лучшую игру, чтобы иметь шансы.

Хорошо, что в этом году я уже провел много хороших матчей на грунте. В воскресенье мне нужно будет полностью выложиться и снова прибавить. Надеюсь, мне это удастся. Это моя цель».