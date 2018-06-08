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Сергей Стаховский – Мэттью Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире в Сурбитоне

  • 08.06.2018 17:20
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Сергей Стаховский – Мэттью Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский проведет матч 1/4 финала против 30-летнего Мэттью Эбдена из Австралии.

Букмекеры больше верят в представителя Австралии – 1,6, коэффициент на Стаховского равен 2,5. Теннисисты вречались один раз, победил Эбден (Торонто-2012).

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Источник — Sport.ua

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