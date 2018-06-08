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Лопатецкая вышла в полуфинал турнира в Анталье

15-летняя харьковчанка одержала четвертую победу на первом профессиональном турнире

  • 08.06.2018 15:42
  • 312 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
© Федерация тенниса Украины, Дарья Лопатецкая
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал 15-тысячника в Турции.
 
В четвертьфинальном матче соревнований харьковчанка за 1 час 13 минут обыграла представительницу Индии Дженнифер Луикхам: 6:3, 6:0. Отметим, что в стартовом сете украинка уступала со счётом 0:3.
 
По ходу встречи Лопатецкая допустила две двойные ошибки, реализовала все шесть брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.
 
Данный турнир является дебютным для нашей теннисистки на профессиональном уровне. В полуфинальном матче Дарья сыграет против 21-летней россиянки Ангелины Журавлёвой.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 08.06.2018 15:47
    +1
    Оперативно. Пора уже Даше начинать потихоньку играть и на взрослом уровне. Но постепенно, не как Марта.
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