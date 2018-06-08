Лопатецкая вышла в полуфинал турнира в Анталье

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал 15-тысячника в Турции.
В четвертьфинальном матче соревнований харьковчанка за 1 час 13 минут обыграла представительницу Индии Дженнифер Луикхам: 6:3, 6:0. Отметим, что в стартовом сете украинка уступала со счётом 0:3.
По ходу встречи Лопатецкая допустила две двойные ошибки, реализовала все шесть брейк-поинтов и проиграла один гейм на своей подаче.
Данный турнир является дебютным для нашей теннисистки на профессиональном уровне. В полуфинальном матче Дарья сыграет против 21-летней россиянки Ангелины Журавлёвой.
Напомним, Лопатецкая побеждала на чемпионате Европы в возрасте до 14 лет.
Источник — Большой теннис Украины
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