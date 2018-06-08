Надаль – дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16:16 — Олександр Бондаренко

Та может Янина больше предложила чем Заря!!!Унас чемп уже не тот,вот и сваливают все,такое чувств...

16:13 — Олександр Бондаренко

Вспомниш мои слова через пару лет!!!

16:13 — Андрей Бибиков

Да эта Сталь вылетела. Да у тебя одни оскорбления, на большее ты не способен, если бы этот игрок ...

16:11 — Андрей Бибиков

Ему дорога в Серию А и Бундеслигу закрыта, он не уровень даже последней команды из этих чемпионат...