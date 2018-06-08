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Надаль – дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала Ролан Гаррос

  • 08.06.2018 15:10
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро и Рафаэль Надаль
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро и Рафаэль Надаль
Восьмого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет полуфинальный поединок против аргентинца Хуана Мартина дель Потро (№6 ATP).
 
Матч начнется после окончания первого полуфинала между Домиником Тимом и Марко Чеккинато. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,16 против 6,75. Теннисисты дважды встречались на грунте, побеждал только Надаль.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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