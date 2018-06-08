Надаль – дель Потро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль проведет полуфинальный поединок против аргентинца Хуана Мартина дель Потро (№6 ATP).
Матч начнется после окончания первого полуфинала между Домиником Тимом и Марко Чеккинато. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,16 против 6,75. Теннисисты дважды встречались на грунте, побеждал только Надаль.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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