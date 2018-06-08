Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Мой козырь – мощные удары»

Сегодня в полуфинале Ролан Гаррос Хуан Мартин дель Потро сыграет с Рафаэлем Надалем. Аргентинец рассказал, за счет чего может остановить первую ракетку мира:
«Наши со Шварцманом стили сильно разнятся. Думаю, козырем Диего являются его ноги и передвижение по корту. Я же предпочитаю быстро заканчивать розыгрыши мощными ударами вне зависимости от поверхности.
Диего провёл великолепный турнир, сыграл отличный матч против Рафы. Ещё перед матчем с Рамосом я говорил, что у левши есть преимущество надо мной – такие игроки могут легко вскрывать мой бекхэнд. Тем не менее, я постараюсь сыграть с Надалем в свой лучший теннис».
Источник — Daily Express
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