ШВАРЦМАН: «Имел много шансов в предыдущем матче с Надалем»

Сегодня в четвертьфинале Ролан Гаррос Диего Шварцману предстоит сыграть с первой ракеткой мира и главным фаворитом турнира Рафаэля Надаля.

В январе они уже встречались в третьем круге Australian Open, и тогда Надаль победил в четырех сетах.

Шварцман вспомнил тот матч:

«В этом году я уже играл с Рафой в матче 1/16 Открытого чемпионата Австралии. Тогда я выиграл одну партию и имел много шансов в остальных сетах. У мея было много брейк-пойнтов и в большинстве геймов мне удалось навязать ему борьбу».