ШВАРЦМАН: «Имел много шансов в предыдущем матче с Надалем»

Сегодня в четвертьфинале Ролан Гаррос Диего Шварцману предстоит сыграть с первой ракеткой мира и главным фаворитом турнира Рафаэля Надаля.
В январе они уже встречались в третьем круге Australian Open, и тогда Надаль победил в четырех сетах.
Шварцман вспомнил тот матч:
«В этом году я уже играл с Рафой в матче 1/16 Открытого чемпионата Австралии. Тогда я выиграл одну партию и имел много шансов в остальных сетах. У мея было много брейк-пойнтов и в большинстве геймов мне удалось навязать ему борьбу».
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