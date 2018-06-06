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ШВАРЦМАН: «Имел много шансов в предыдущем матче с Надалем»

Аргентинец надеется дать бой первой ракетке мира

  • 06.06.2018 10:48
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Getty Images. Диего Шварцман
© Getty Images. Диего Шварцман

Сегодня в четвертьфинале Ролан Гаррос Диего Шварцману предстоит сыграть с первой ракеткой мира и главным фаворитом турнира Рафаэля Надаля.

В январе они уже встречались в третьем круге Australian Open, и тогда Надаль победил в четырех сетах.

Шварцман вспомнил тот матч:

«В этом году я уже играл с Рафой в матче 1/16 Открытого чемпионата Австралии. Тогда я выиграл одну партию и имел много шансов в остальных сетах. У мея было много брейк-пойнтов и в большинстве геймов мне удалось навязать ему борьбу».

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