Сурбитон. Стаховский преодолел первый раунд

На турнире Сурбитон в Англии Сергей Стаховский в первом круге встречался с Джеймсом Уордом и добыл победу.
В первом сете украинец уступил 4:6, однако затем выиграл 6:3, 6:3 и пробился в следующий раунд соревнований.
Завтра Стаховский сразится с представителем Индии Рамкумаром Раманатханом.
Источник — Sport.ua
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