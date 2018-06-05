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Сурбитон. Стаховский преодолел первый раунд

Украинский теннисист выиграл в трех сетах

  • 05.06.2018 20:40
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский

На турнире Сурбитон в Англии Сергей Стаховский в первом круге встречался с Джеймсом Уордом и добыл победу.

В первом сете украинец уступил 4:6, однако затем выиграл 6:3, 6:3 и пробился в следующий раунд соревнований.

Завтра Стаховский сразится с представителем Индии Рамкумаром Раманатханом.

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Источник — Sport.ua

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