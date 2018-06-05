Сурбитон. Стаховский преодолел первый раунд

Шахтер штампует бразильцев и забирает все кубки себе. Динамо штампует украинцев (так как с бразил...

20:50 — ak228

Иногда мне кажется ты все ответы на комменты готовишь заранее, и кидаешь их не впопад (ну не проп...

20:48 — Darkness1984

Где и кого я тролил?

20:46 — ak228

А где ты увидел что я писал о том что Шахтер уподобляется динамо в правилах нечестной игры!? Я пи...