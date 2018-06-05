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Костюк – Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Хорватии

  • 05.06.2018 10:01
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Пятого июня 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) стартует на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. Первой соперницей юной украинки станет словачка Анна Каролина Шмидлова (№77 WTA), которой достался пятый номер посева.
 
Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Букмекеры не выделяют фаворитку матча, победа обеих теннисисток оценена коэффициентом 1,93. Девушки встречались один раз на 60-тысячнике в Чжухае, в двух сетах победила Марта.
 
Напомним, что на турнире в Хорватии также выступят Катерина Козлова и Ангелина Калинина.
 

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Источник — Sport.ua

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