Костюк – Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№141 WTA) стартует на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. Первой соперницей юной украинки станет словачка Анна Каролина Шмидлова (№77 WTA), которой достался пятый номер посева.

Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры не выделяют фаворитку матча, победа обеих теннисисток оценена коэффициентом 1,93. Девушки встречались один раз на 60-тысячнике в Чжухае, в двух сетах победила Марта.

Напомним, что на турнире в Хорватии также выступят Катерина Козлова и Ангелина Калинина.

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