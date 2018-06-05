Рафаэль НАДАЛЬ: «В детстве больше внимания уделял харду»

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал на каком покрытии он больше всего работал и раскрыл секрет успеха своей игры.

«Все думают, что я тренируюсь на грунте на протяжении всей своей жизни и, возможно, уже родился на нём. Но это не так. В детстве я большую часть времени практиковался на корте с покрытием «хард». Да, я играл и на грунте, но харду уделял намного большее внимание. На протяжении моей карьеры моя игра отлично адаптировалась к игре на глине, благодаря чему я достиг великолепных результатов. Однако, лишь упорный труд позволил мне стать одним из лучших игроков на всех покрытиях», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Испанский теннисит выиграл 22 соревнования на травяных и хардовых кортах.

В четвертьфинале Ролан Гаррос, Надаль встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом (11).