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Рафаэль НАДАЛЬ: «В детстве больше внимания уделял харду»

Испанский теннисист рассказал, что он силен на всех покрытиях

  • 05.06.2018 09:52
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал на каком покрытии он больше всего работал и раскрыл секрет успеха своей игры.
 
«Все думают, что я тренируюсь на грунте на протяжении всей своей жизни и, возможно, уже родился на нём. Но это не так. В детстве я большую часть времени практиковался на корте с покрытием «хард». Да, я играл и на грунте, но харду уделял намного большее внимание. На протяжении моей карьеры моя игра отлично адаптировалась к игре на глине, благодаря чему я достиг великолепных результатов. Однако, лишь упорный труд позволил мне стать одним из лучших игроков на всех покрытиях», – цитирует Надаля официальный сайт ATP. 
 
Испанский теннисит выиграл 22 соревнования на травяных и хардовых кортах. 
 
Напомним, Рафаэль Надаль выиграл 900-й матч в карьере и стал пятым игроком, который показал такой результат.
 
В четвертьфинале Ролан Гаррос, Надаль встретится с представителем Аргентины Диего Шварцманом (11).
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Источник — ATP World Tour

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