ДЕЛЬ ПОТРО: «У Надаля трудно выиграть даже сет»

Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Рафаэль Надаль оформили себе путевки в четвертьфинал Ролан Гаррос, обыграв в трех сетах Джона Ихнера и Максимильяна Мартерера соответственно.
Дель Потро и Надаль потенциально могут встретиться в полуфинале, если обыграют Марина Чилича и Диего Шварцмана соответственно.
Однако дель Потро признался, что не думает о возможном матче против Надаля:
«По правде говоря, я не думаю о возможном поединке с Надалем. Посмотрим, состоится ли он. Очевидно, что Рафа является фаворитом всего турнира.
н демонстрирует невероятный теннис и уверенно обыгрывает одного соперника за другим. Любому сопернику крайне тяжело выиграть у него хотя бы один сет. Впрочем, я думаю только о своём пути».
Источник — Tennis World USA
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