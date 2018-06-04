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ДЕЛЬ ПОТРО: «У Надаля трудно выиграть даже сет»

Аргентинец не думает о возможной встрече против Рафаэля Надаля

  • 04.06.2018 22:59
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Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро

Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Рафаэль Надаль оформили себе путевки в четвертьфинал Ролан Гаррос, обыграв в трех сетах Джона Ихнера и Максимильяна Мартерера соответственно.

Дель Потро и Надаль потенциально могут встретиться в полуфинале, если обыграют Марина Чилича и Диего Шварцмана соответственно.

Однако дель Потро признался, что не думает о возможном матче против Надаля:

«По правде говоря, я не думаю о возможном поединке с Надалем. Посмотрим, состоится ли он. Очевидно, что Рафа является фаворитом всего турнира.

н демонстрирует невероятный теннис и уверенно обыгрывает одного соперника за другим. Любому сопернику крайне тяжело выиграть у него хотя бы один сет. Впрочем, я думаю только о своём пути».

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Источник — Tennis World USA

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