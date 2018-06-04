Александр ЗВЕРЕВ: «Хотим прервать гегемонию Федерера и Надаля»

Сейчас в мировом теннисе господствуют ветераны – 32-летний Рафаэль Надаль и 36-летний Роджер Федерер.

Однако третья ракетка мира Александр Зверев хочет прервать доминирование игроков старшего поколения:

«В настоящее время доминируют Роджер и Рафа. Но мы приложим все усилия, чтобы прервать их гегемонию. Я думаю, что молодые игроки становятся всё сильнее. И мне кажется, что мы приближаемся к тому, чтобы потеснить этих ребят на вершине.

Я сейчас занимаю третье место в рейтинге ATP. Другие молодые ребята также весьма сильны. Думаю, что мы все будем довольно высоко. Отмечу, например, Дениса Шаповалова».