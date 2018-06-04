Костюк, Калинина и Козлова сыграют на турнире в Хорватии

Марта Костюк, Екатерина Козлова и Ангелина Калинина сыграют на грунтовом турнире WTA 125 Series, который пройдет в Хорватии с 5 по 10 июня.
Костюк в первом круге сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.
Калинина встретится с Магдой Линетт, а Козлова будет противостоять Кэрол Джао.
Источник — Sport.ua
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