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Костюк, Калинина и Козлова сыграют на турнире в Хорватии

Три украинки примут участие в грунтовом турнире

  • 04.06.2018 21:00
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Getty images. Марта Костюк
© Getty images. Марта Костюк

Марта Костюк, Екатерина Козлова и Ангелина Калинина сыграют на грунтовом турнире WTA 125 Series, который пройдет в Хорватии с 5 по 10 июня.

Костюк в первом круге сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.

Калинина встретится с Магдой Линетт, а Козлова будет противостоять Кэрол Джао.

Турнирная сетка.

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Источник — Sport.ua

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