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Ролан Гаррос. Халеп уничтожила Мертенс в двух сетах

Первая ракетка мира уверенно движется к завоеванию трофея

  • 04.06.2018 13:59
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира Симона Халеп не испытала проблем в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису против Элизе Мертенс из Бельгии (№16 WTA).
 
Ролан Гаррос. 4-й круг
Симона Халеп (Румыния) –  Элизе Мертенс (Бельгия) –  6:2, 6:1
 
 
В четвертьфинале лидер мирового рейтинга встретится с победительницей матча Анжелик Кербер – Каролин Гарсия.
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Источник — Sport.ua

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