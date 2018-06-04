Ролан Гаррос. Халеп уничтожила Мертенс в двух сетах

Первая ракетка мира Симона Халеп не испытала проблем в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису против Элизе Мертенс из Бельгии (№16 WTA).
Ролан Гаррос. 4-й круг
Симона Халеп (Румыния) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:2, 6:1
В четвертьфинале лидер мирового рейтинга встретится с победительницей матча Анжелик Кербер – Каролин Гарсия.
Источник — Sport.ua
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