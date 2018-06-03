Ролан Гаррос. Касаткина с Возняцки не доиграли из-за темноты

Матч четвертого круга «Ролан Гаррос» с участием россиянки Дарьи Касаткиной и датчанки Каролины Возняцки перенесен на понедельник, 4 июня.
Организаторы отложили матч из-за темноты. На момент остановки счет был 7:6, 3:3 в пользу россиянки.
Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Мэдисон Кис
Источник — Sport.ua
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