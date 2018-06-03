Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Касаткина с Возняцки не доиграли из-за темноты

Матч датчанки с россиянкой отложили до завтра

  • 03.06.2018 22:35
  • 895 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Ролан Гаррос. Касаткина с Возняцки не доиграли из-за темноты
Матч четвертого круга «Ролан Гаррос» с участием россиянки Дарьи Касаткиной  и датчанки Каролины Возняцки перенесен на понедельник, 4 июня. 
 
Организаторы отложили матч из-за темноты. На момент остановки счет был 7:6, 3:3 в пользу россиянки. 
 
Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. 
 
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Мэдисон Кис

Все о Ролан Гаррос 2018

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.