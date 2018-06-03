Ролан Гаррос. Касаткина с Возняцки не доиграли из-за темноты

ну и кто у вас На Сколенвставалии блещет? козоебище

нашел что праздновать, Албанию разгромили, уровень типа? и свою фамилию, связаную с рогатым ското...

скажу тебе просто башкирский овцееб...пошел нах с украинского сайта,в свой вонючий аул

Стоит добавить, что игра шестого тура станет чисто формальной. Три группы из которых четыре коман...

23:31 — tavrigan1

Проблема наверно в том, что уже и середняковым сборным с нами не интересно играть

23:17 — OM27

А чем вам Буркина-Фасо не нравится? В прошлом году на Кубке Африки их сборная заняла 3-е место (в...