Касаткина - Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1/8 финала Ролан Гарро
Каролин Возняцки (Дания) - Дарья Касаткина (Россия)
Прямая трансляция
Источник — Sport.ua
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1/8 финала Ролан Гарро
Каролин Возняцки (Дания) - Дарья Касаткина (Россия)
Прямая трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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