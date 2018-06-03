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Касаткина - Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляция матча 1/8 финала Ролан Гаррос

  • 03.06.2018 20:38
  • 1104 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
Касаткина - Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1/8 финала Ролан Гарро

Каролин Возняцки (Дания) - Дарья Касаткина (Россия)

Прямая трансляция

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олександр Панасюк
    online
    Олександр Панасюк, 03.06.2018 22:06
    0
    що там сталось? Дивлюсь на німецькій мові - не розумію...
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