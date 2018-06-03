Элина СВИТОЛИНА: «Я хотела бы выйти замуж за принца»

В свежем номере журнала «Viva!» 23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о первых шагах в теннисе и сегодняшних буднях в WTA-туре.

На интервью теннисистка прилетела после победы на турнире Premier в Дубае. Сейчас же Свитолина будет готовиться к выступлению на траве и третьему мэйджору – Уимблдону.

Элина признается, что Лондон – это самый близкий по духу город для нее на данный момент. Теннисистка надеется в этом году познакомиться с патронессой Всеанглийского клуба — герцогиней Кэтрин. Также Свитолина рассказал, хотела бы она выйти замуж за принца.

«(Улыбается) Ну, наверное, хотелось бы. Не думаю, что есть такие девушки, которые бы не хотели стать принцессами. Но при этом подозреваю, что в теннисе я вряд ли смогла бы так построить свою карьеру. Хотя почему бы и нет?», — сказала Свитолина.

Также Свитолина рассказала о мастер-классах для арабских шейхов, своей «фишке» на корте и знакомстве со Святославом Вакарчуком.