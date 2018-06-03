Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зверев в драматичном матче обыграл Хачанова

Впервые немецкий теннисист вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос

  • 03.06.2018 16:43
  • 298 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
Зверев в драматичном матче обыграл Хачанова
Немец Александр Зверев пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в пяти сетах одолев россиянина Карена Хачанова — 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.
 
Поединок продолжался 3 часа 32 минуты. Зверев выполнил 17 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Хачанова 9 подач навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.
 
Следующим соперником Зверева, который впервые в карьере добрался на турнире «Большого шлема» до четвертьфинала, станет  австриец Доминик Тим.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.06.2018 17:25
    +1
    Третий подряд пятисетовый матч Зверева. С такими нагрузками игра с Тимом может стать последней для него на турнире.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.