Бондаренко / Крунич – Брэди / Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Бондаренко сыграет поединок второго круга парного разряда. В дуэте с Александрой Крунич из Сербии она сразится против американской пары пары Дженнифер Брэди / Ваня Кинг.

Матч будет сыгран первым запуском на 9-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,8 против 2,05.

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