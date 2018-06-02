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Бондаренко / Крунич – Брэди / Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга парного разряда Ролан Гаррос

  • 02.06.2018 12:05
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Второго июня на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Бондаренко сыграет поединок второго круга парного разряда. В дуэте с Александрой Крунич из Сербии она сразится против американской пары пары Дженнифер Брэди / Ваня Кинг. 

Матч будет сыгран первым запуском на 9-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,8 против 2,05.

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Источник — Sport.ua

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