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Ролан Гаррос. Александр Зверев выстрадал выход в четвертый круг

Немецкий теннисист в пяти сетах одолел боснийца Дамира Джумхура

  • 01.06.2018 17:19
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Второй сеяный мужского одиночного разряда Ролан Гаррос Александр Зверев выстрадал победу в пятисетовом поединке против боснийца Дамира Джумхура.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Александр Зверев (Германия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(3), 7:5.
 
Игра продолжалась 3 часа 58 минут. На счету Зверев 8 эйсов и 7 двойных ошибок, а также 9 реализованных брейкоинтов из 18. Джумхур подал 1 подачу на вылет, совершил 4 двойные и реализовал 8 брейкпоинтов из 19.
 
В следующем круге Зверева-младшего ждет встреча с победителем матча Люка Пуй – Карен Хачанов.
 
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Источник — Sport.ua

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