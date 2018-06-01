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Джим КУРЬЕ: «Надаля остановит только травма»

Экс-первая ракетка мира восхищается Рафаэлем Надалем

  • 01.06.2018 11:52
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Ролан Гаррос, разгромив Гвидо Пелью – 6:2, 6:1, 6:1. Экс-первая ракетка мира Джим Курье считает, что остановить испанца на пути к 11-му титулу на Ролан Гаррос может только травма:

«Просто невероятно, что Надаль завоевал на Ролан Гаррос 10 титулов в эру, когда выступает так много великих чемпионов. И то, что сейчас он главный фаворит, идущий за 11-м титулом, — это сумасшествие. Но кто может его остановить? Если он продолжит играть на таком же уровне, то разве что его здоровье. В этом году у него уже были травмы.

Помимо физических кондиций я вижу лишь несколько соперников. В верхней половине сетки это разве что Хуан-Мартин дель Потро, который может немного его помучить. В нижней половине — Александр Зверев, он был близок к победе в Риме. Насчёт Доминика Тима в пятисетовом формате я не уверен.

Я считаю, что лучшие шансы у Новака Джоковича. Он уже доказывал, что может бросать Надалю вызов на грунте — но, конечно, для этого ему необходимо прибавить. С тех пор как он победил на Ролан Гаррос — 2016, он не выходил на такой уровень. Но если ему это удастся, то больше всего я верю именно в него».

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Источник — SFR

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