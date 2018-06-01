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Возняцки вернется в сборную Дании

Вторая ракетка мира снова будет выступать на Кубке Федерации

  • 01.06.2018 11:45
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

Тренер и отец Каролин Возняцки Петр заявил, что вторая ракетка мира вернется в сборную Дании и будет выступать на Кубке Федерации:

«Она будет готова к играм начиная с 2019-го. Эти выступления никак не связаны с возможным выступлением Каро на Олимпиаде в Токио – она просто любит свою страну.

Дания пробилась в Первую группу Кубка Федерации, что является отличным поводом для её возвращения в команду».

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Источник — Tennis World USA

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