Возняцки вернется в сборную Дании

Тренер и отец Каролин Возняцки Петр заявил, что вторая ракетка мира вернется в сборную Дании и будет выступать на Кубке Федерации:

«Она будет готова к играм начиная с 2019-го. Эти выступления никак не связаны с возможным выступлением Каро на Олимпиаде в Токио – она просто любит свою страну.



Дания пробилась в Первую группу Кубка Федерации, что является отличным поводом для её возвращения в команду».