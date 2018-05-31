Ролан Гаррос. Расписание матчей украинок на первое июня

21:48 — Михайло Юнчик

Коваленка хтось бачить?

21:47 — Vecnik

в Захисті хто буде вот є бурда і що ? з Марокко скільки в нас проблем

21:47 — scorpio16

Не знаю вся проблема в том, что долго думают и не знают, что делать при высоком прессинге ( заки...

21:46 — dario_shaxtardrustyn

Так. Просто треба брати реальних кандидатів, а не тих кого просувають. Що в збірній робить Селезе...

21:45 — p_s_l

Сыграл руками - удаление. Выход был 1 на 1, Пятов - последний игрок.

21:44 —

Яке позорище, стадо кривоногих баранів на чолі з дегенератом розумових.

21:44 — Amil Aliev

Матвиенко привозной вообще

21:44 — p_s_l

Селя решил забить от углового флажка?)))