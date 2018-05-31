Ролан Гаррос. Расписание матчей украинок на первое июня

Появилось расписание шестого игрового дня Открытого чемпионата Франции. Завтра, 1 июня, на корт выйдут 2 представительницы Украины.
Напомним, начало игрового дня в 12:00 по Киеву.
Элина Свитолина проведет поединок третьего круга. Ее матч против румынки Михаэлы Бузарнеску назначен вторым запуском на корте №1 после матча ATP (ориентировочно +2 часа)
Надежда Киченок в парном разряде вместе с Анастасией Родионовой из Австралии сыграет против китайско-белорусского дуэта Йин-Йин Дуань/Александра Саснович на корте №9 вторым запуском после парного матча у мужчин (ориентировочно +1,5 часа)
Источник — Sport.ua
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