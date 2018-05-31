МАКИНРОЙ: «Матчи с Надалем – кошмар для соперников»

Сегодня Рафаэлю Надалю во втором раунде Ролан Гаррос предстоит сыграть с аргентинцем Гвидо Пельей.

7-кратный победитель турниров Большого Шлема Джон Макинрой считает, что остановить испанца на пути к титулу будет очень сложно:

«Думаю, что на «Ролан Гаррос» всё зависит только от него. На грунте в пятисетовом матче с ним сложно справиться. Если он хорошо играет, и у него нет проблем со здоровьем, то Рафа – явный фаворит.

Из других игроков лучше всего подготовились Александр Зверев и Доминик Тим. Возможно, Новак Джокович тоже имеет определённые шансы. Может добиться успеха и кто-то другой с мощной подачей. Но нужно понимать, что в длинных матчах победить Надаля ещё сложнее.

В чём секретное оружие Надаля? У него их много. Но я бы назвал дух бойца, он никогда не сдаётся и борется до конца за каждое очко. В таких случаях матчи с ним превращаются в настоящий кошмар для соперников. В данном аспекте я вспоминаю свои матчи с Бьорном Боргом».