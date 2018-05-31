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Сергей Стаховский – Миша Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2018 11:10
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Сергей Стаховский проведет матч второго круга против 30-летнего Миши Зверева из Германии.

Поединок будет сыгран вторым запуском на 9-м корте. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча WTA Рыбарикова – Бенчич.

Букмекеры больше верят в представителя Германии – 1,6, коэффициент на Стаховского равен 2,5. Предыдущий раз теннисисты встречался еще в 2013 году (1:3 в очных встречах, единственная победа украинца была на грунтовых кортах Барселоны в 2010-м году).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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