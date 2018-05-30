Ролан Гаррос. Расписание матчей украинцев на 31 мая

На официальном сайте Ролан Гаррос появилось расписание пятого игрового дня турнира. Завтра, 31 мая на корт выйдут 4 представителя Украины.
Лесе Цуренко завтра предстоит сыграть сразу два матча. Сначала она сыграет матч второго круга одиночного разряда против 15-й сеяной Коко Вандевеге вторым запуском на корте №6.
А вечером Цуренко проведет парный матч вместе с Людмилой Киченок против второй сеяной пары Андреа Главачкова/Барбора Стрыцова. Матч состоится последним запуском на корте №8.
Сергей Стаховский свой матч второго круга против Миши Зверева проведет вторым запуском на корте №9.
Катерина Козлова в парном разряде вместе с Марией Иригойен завтра сыграет с дуэтом Кэйтлин Кристиан/Карина Виттхефт на корте №16 первым запуском (начало – в 12:00 по Киеву).
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