Ролан Гаррос. Расписание матчей украинцев на 31 мая

Я уже начинаю верить, сто саудьІ их дрюкнут тоже )))

А что Рома с Кариусом будет делать то? В музей?

23:41 — vasyapupkin27

Ахах, 100% , так и есть. Хочется только добавить, что столярчук сам из себя начал клоуна делать, ...

23:30 — Vitaly Manko

Свелись два весьма посредственных комментатора..известный и "малокомуизвестный в узких круга...