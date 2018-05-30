Ким КЛИЙСТЕРС: «Свитолина может выиграть Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная победительница турниров Большого Шлема Ким Клийстерс рассказала о том, кого считает фаворитами Ролан Гаррос в женском одиночном разряде:

«Много молодых участниц имеют шансы на победу в этом году. Халеп и Шарапова являются одними из фавориток турнира. Россиянка хоть и проиграла недавно румынке в полуфинале Открытого чемпионата Италии, но при этом показала свою лучшую игру с момента возвращения.

Интересно будет понаблюдать за Викой Азаренко, Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер – на этом турнире будет множество интересных историй и противостояний. К четвертьфиналу останутся лишь сильнейшие, спортсменки, наиболее подготовленные физически, психологически и эмоционально, которые способны на экстра-усилие, на дополнительный шаг.

Подобную ситуацию мы наблюдали в прошлом году, когда Остапенко смогла правильно настроиться и одержать победу в финале. Впрочем, в этом году ей предстоит начать все сначала, чтобы защитить титул.

- Сможет ли Свитолина одержать победу? Конечно, но, как теннисистка, могу с уверенностью сказать, что сделать это будет непросто. Даже попадание на турнир Большого шлема – трудная задача, не говоря уже о победе. Roland Garros длится более двух недель – это огромная нагрузка, которая требует существенных физических усилий.

После успешной квалификации всегда начинается новый, гораздо более сложный этап: возрастает уровень давления и ответственности, к тебе приковано много внимания. Сочетание всех этих условий делает задачу продержаться до финала еще труднее.

Элина демонстрирует отличный теннис, она превосходно выступила в Риме, выиграв турнир, находится в хорошей физической и психологической форме, что является главным условием для успешного выступления на соревнованиях подобного уровня. Лично мне, как экс-теннисистке, очень интересно будет наблюдать за развитием событий, особенно на поздних стадиях турнира».