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СВИТОЛИНА: «Довольна, что справилась с напряжением первых раундов»

Украинская теннисистка – о выступлении на Ролан Гаррос

  • 30.05.2018 17:13
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Напомним, в борьбе за путевку в 1/16 Ролан Гаррос украинка обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову: 6-3, 6-4.
 
«Думаю, я довольно хорошо справляюсь с напряжением первых раундов. Я довольна тем, как играю и как справляюсь с трудными моментами. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе. 
 
Виктория Кужмова играла очень агрессивно, не теряла свой уровень, который, как для такой юной теннисистки, очень, очень хороший. Я старалась играть надежно, не снижать свой уровень после потерянных геймов. Думаю, я не так уж плохо подавала. Она здорово играла на приеме, стоит отдать ей должное. В конце я была счастлива, что смогла выполнить еще один брейк и завершить встречу в двух сетах. 
 
 
Мой тренер сказала, что Кужмова с такими ударами должна быть в топ-20 рейтинга? Думаю, что для меня это был достойный матч. Мне нужно было оставаться стабильной на протяжении всей игры. Да, возможно, она немного нервничала, в начале можно было почувствовать ее нервы. Но у нее сильные удары, которые являются частью ее игры. Вероятно, когда у нее будет больше опыта, она сможет использовать их лучшим образом.
 
Плюс ли для меня, что две игры подряд я провела на корте Сюзанн Ленглен? Не минус так точно. Игроки жалуются, что отскок стал сложнее? Этот корт более твердый, я на других матчи пока не играла, поэтому посмотрим, как там будет. Сидения поменяли, они теперь другого цвета, а так ничего не поменялось.
 
За эти два дня, которые у меня были после первого матча, я отдыхала, восстанавливалась физически, потом тренировалась. Вчера лил дождь. Я сходила в украинский магазин, купила украинской еды (смеется), провела время с родителями.
 
Какой матч был более затратным: с Томлянович или Кужмовой? Ни тот, ни другой. Нормальные два матча, средние, я не сильно устала ни после той, ни после этой игры.
 
 
По поводу третьего раунда с Михаэлой Бузэрнеску, то я не сильно ее знаю. Она не играла, не играла, а тут решила вернуться и быстро вошла в топ-30. Знаю, что левша и растаскивает соперника. Мы посмотрим со своей командой, что они скажут, пару видео посмотрю. Труднее ли играть с левшой? Я не заморачиваюсь по этому поводу. 
 
Приехала ли я в Париж со своим талисманом (игрушечная собака Бобик)? Да, он всегда со мной. Не важно, где я нахожусь в мире. Он в моей комнате сейчас. Точно приносит мне удачу. Я четвертая в мире, так что благодаря ему я неплохо справляюсь», – сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины

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