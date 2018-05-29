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Шарапова вышла на обидчицу Бондаренко

Россиянка в трех сетах сумела обыграть квалифайера

  • 29.05.2018 18:08
  • 594 просмотров
  • 1 комментария
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Шарапова вышла на обидчицу Бондаренко
Россиянка Мария Шарапова  пробилась во второй раунд «Ролан Гаррос» — 2018, победив голландку Рихел Хогенкамп (Q) в трех партиях — 6:1, 4:6, 6:3.
 
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.
 
Следующей соперницей Марии будет хорватка Донна Векич, обыгравшая в перовм круге украинку Катерину Бондаренко.

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Источник — Sport.ua

(2 голос)

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Комментарии
    killiastorm
    online
      killiastorm, 29.05.2018 18:20
    +3
    Дічь супроводжувала протяжним чоловічим ричанням кожен свій удар впродовж всієї партії.
    У Хогенкамп не було можливості скрутити звук у динаміках, тому можливо і не вистачило концентрації на фоні цього вухороздираючого мичання.
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