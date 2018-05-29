Шарапова вышла на обидчицу Бондаренко

Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй раунд «Ролан Гаррос» — 2018, победив голландку Рихел Хогенкамп (Q) в трех партиях — 6:1, 4:6, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.
Следующей соперницей Марии будет хорватка Донна Векич, обыгравшая в перовм круге украинку Катерину Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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У Хогенкамп не було можливості скрутити звук у динаміках, тому можливо і не вистачило концентрації на фоні цього вухороздираючого мичання.
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