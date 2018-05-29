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Корретха назвал трех главных соперников Надаля

По мнению Алекса Корретхи, три игрока могут бросить вызов Надалю на Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 14:50
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

К Ролан Гаррос-2018 Рафаэль Надаль подошел в статусе абсолютного фаворита. Однако двукратный финалист турнира и бывший капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Алекс Корретха считает, что есть три теннисиста, которые могут бросить вызов первой ракетке мира:

«Я думаю, что Доминик Тим может быть серьёзным соперником. Сложным может получиться матч с Александром Зверевым. Также интересно посмотреть на игру Новака Джоковича. Думаю, что колоссальный опыт Джоковича и желание победить могут помочь ему.

Вне зависимости от того, кто окажется в финале, матч будет очень сложным. Посмотрим, как сложится турнир дальше, до главного матча Ролан Гаррос ещё слишком много времени».

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Источник — Tennis World USA

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