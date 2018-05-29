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Сергей Стаховский – Фелисиано Лопес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 07:55
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский

29 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Сергей Стаховский проведет матч первого круга против 28 номера посева Фелисиано Лопеса из Испании.

Поединок будет сыгран четвертым запуском на 6-м корте. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Дуди Села – Элиас Имер.

Букмекеры больше верят в представителя Испании – 1,3, коэффициент на Стаховского равен 3,9. Счет в очных встречах 2:2, предыдущие два поединка выиграл украинец. Но единственный матч на грунте остался за испанцем.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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