Сергей Стаховский – Фелисиано Лопес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Сергей Стаховский проведет матч первого круга против 28 номера посева Фелисиано Лопеса из Испании.
Поединок будет сыгран четвертым запуском на 6-м корте. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Дуди Села – Элиас Имер.
Букмекеры больше верят в представителя Испании – 1,3, коэффициент на Стаховского равен 3,9. Счет в очных встречах 2:2, предыдущие два поединка выиграл украинец. Но единственный матч на грунте остался за испанцем.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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