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НАДАЛЬ: «Джокович может выиграть Ролан Гаррос»

Испанец верит в шансы Новака Джоковича

  • 27.05.2018 18:17
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Новак Джокович
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

Возвращение Новака Джоковича в теннис после травмы получается непростым, и серб далек от своей лучшей формы. Однако Рафаэль Надаль считает, что Джокович может выиграть Ролан Гаррос:

«Новак входит в число лучших теннисистов в истории. Не могу сказать, что его возвращение прошло удачно, потому что не считаю, что он куда-то уходил. Он всегда был здесь.

Когда возвращаешься в Тур после травмы, тяжело сразу выйти на высокий уровень, но Новак отлично сыграл в Риме. Я считаю, что он может претендовать на победу в Париже».

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Источник — Tennis World USA

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