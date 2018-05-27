НАДАЛЬ: «Джокович может выиграть Ролан Гаррос»

Возвращение Новака Джоковича в теннис после травмы получается непростым, и серб далек от своей лучшей формы. Однако Рафаэль Надаль считает, что Джокович может выиграть Ролан Гаррос:
«Новак входит в число лучших теннисистов в истории. Не могу сказать, что его возвращение прошло удачно, потому что не считаю, что он куда-то уходил. Он всегда был здесь.
Когда возвращаешься в Тур после травмы, тяжело сразу выйти на высокий уровень, но Новак отлично сыграл в Риме. Я считаю, что он может претендовать на победу в Париже».
Источник — Tennis World USA
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