Катерина Козлова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Козлова проведет стартовый поединок против Алены Остапенко из Латвии (№5 WTA).



Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

Букмекеры считают фавориткой Алену – 1,11, победа Катерины оценена коэффициентом 8,3. Ранее теннисистки встречались дважды, оба раза побеждала украинка. На грунте девушки провели один поединок.

Напомним, Остапенко является действующей чемпионкой Ролан Гаррос.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.