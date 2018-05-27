Элина Свитолина – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет стартовый поединок против Айлы Томлянович из Австралии (№68 WTA).



Матч будет сыгран первым запуском на корте им. Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры не сомневаются в победе Элины – 1,09, победа Айлы оценена коэффициентом 9,7. Ранее теннисистки встречались два раза, украинка выиграла оба поединка. На грунте девушки не пересекались.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.