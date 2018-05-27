Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина Свитолина – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга Ролан Гаррос

  • 27.05.2018 01:08
  • 58 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет стартовый поединок против Айлы Томлянович из Австралии (№68 WTA).

Матч будет сыгран первым запуском на корте им. Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры не сомневаются в победе Элины – 1,09, победа Айлы оценена коэффициентом 9,7. Ранее теннисистки встречались два раза, украинка выиграла оба поединка. На грунте девушки не пересекались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.