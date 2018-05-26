Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Я готова к Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от выступления на турнире в Париже

  • 26.05.2018 22:08
  • 603 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от своего выступления на Ролан Гаррос.

«Как и всегда, я чувствую себя в Париже хорошо. Это не сюрприз для меня, я всегда рада приезжать сюда. Да, вернулась в Париж, тренируюсь, готовлюсь к новому розыгрышу Большого Шлема, здесь много людей, много внимания. Определенно, мне нравится проводить время в Париже, даже если у меня и не самые лучшие воспоминания с этого турнира с прошлого года, с того четвертьфинала.

Но я многому научилась тогда и и это помогло мне в дальнейшей карьере. Очевидно, здорово выиграть титул в Риме, я не могла бы и желать лучшей подготовки к Ролан Гаррос, поэтому я счастлива, я получаю удовольствие. Думаю, я готова к турниру, сейчас мне нужно подготовиться к первому раунду, сфокусироваться на первом матче и дальше будет видно», — считает Свитолина.

Свой стартовый матч на Открытом чемпионате Франции украинка проведет против Айлы Томлянович (Австралия).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.