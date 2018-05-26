Элина СВИТОЛИНА: «Я готова к Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от своего выступления на Ролан Гаррос.

«Как и всегда, я чувствую себя в Париже хорошо. Это не сюрприз для меня, я всегда рада приезжать сюда. Да, вернулась в Париж, тренируюсь, готовлюсь к новому розыгрышу Большого Шлема, здесь много людей, много внимания. Определенно, мне нравится проводить время в Париже, даже если у меня и не самые лучшие воспоминания с этого турнира с прошлого года, с того четвертьфинала.

Но я многому научилась тогда и и это помогло мне в дальнейшей карьере. Очевидно, здорово выиграть титул в Риме, я не могла бы и желать лучшей подготовки к Ролан Гаррос, поэтому я счастлива, я получаю удовольствие. Думаю, я готова к турниру, сейчас мне нужно подготовиться к первому раунду, сфокусироваться на первом матче и дальше будет видно», — считает Свитолина.

Свой стартовый матч на Открытом чемпионате Франции украинка проведет против Айлы Томлянович (Австралия).