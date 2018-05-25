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Лион. Доминик Тим и Жиль Симон сразятся в финале

Австриец и француз могут выиграть по второму турниру в сезоне

  • 25.05.2018 22:53
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим
На турнире ATP 250 в Лионе определилась пара финалистов. В главном матче грунтового турнира сразятся австриец Доминик Тим и француз Жиль Симон.
 
Лион. Полуфиналы
Доминик Тим (Австрия) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 5:7, 6:4
Жиль Симон (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:1, 7:6(6)
 
В текущем сезоне оба теннисиста выиграли по титулу: Симон стал чемпионом в Пуне, а Тим - в Буэнос-Айресе. Счет в личных стречах в пользу австрийца – 6:2 (1:1 на грунте). Добавим, что Тим посеян под первым номером на турнире.
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Источник — Sport.ua

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