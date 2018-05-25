Лион. Доминик Тим и Жиль Симон сразятся в финале

00:03 — kot_sumy

Это ведь Реал, они априори нытики. Надеюсь, их нытье продолжится и после финального свистка.

00:01 — Igor Dzitsyuk

Интересно это как он себе представляет, что бы после полуфиналрв, взависимости от команд вышедших...

00:00 — Dragon9

Хуяри$и не фанатів треба а таких футболістів.Закидати їх камнями так шоб тікали з України як щурі...

23:59 — Dragon9

Як та мразь наманікюрена мене бісить.Високомірність аж зашкалює.Треба в ато звозити його і його б...

23:52 — digital_summer

Финал уже давно выставочный матч для популяризации футбола, а не развлекалово для капризных фанат...