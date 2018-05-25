СВИТОЛИНА: «Пришла в теннис, чтобы родители обратили на меня внимание»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем детстве и причинах, побудивших ее заняться спортом.
«Мой брат занимался теннисом… и он получал все внимание моих родителей. Из-за него я тоже начала заниматься теннисом. И для меня было важно выступать успешно, чтобы родители обратили внимание на меня.
Они очень сильно интересовались теннисом, ездили на турниры с братом. Поэтому для меня спорт был единственной возможностью изменить отношение к себе. Это действительно меня мотивировало, затем я стала первой в своей группе. Для меня единственной целью является быть лучшей.
Для украинских болельщиков первое место в рейтинге WTA даже важнее, чем выигрыш турнира «Большого шлема». Все смотрят на рейтинги. Но, конечно, для профессиональных теннисистов гораздо важнее выиграть турнир», — сказала Свитолина.
Напомним, ранее Свитолина провела первую тренировку на Ролан Гаррос.
Источник — Reuters
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