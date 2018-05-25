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СВИТОЛИНА: «Пришла в теннис, чтобы родители обратили на меня внимание»

Первая ракетка Украины рассказала о своем детстве

  • 25.05.2018 13:50
  • 3174 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем детстве и причинах, побудивших ее заняться спортом.
 
«Мой брат занимался теннисом… и он получал все внимание моих родителей. Из-за него я тоже начала заниматься теннисом. И для меня было важно выступать успешно, чтобы родители обратили внимание на меня.
 
Они очень сильно интересовались теннисом, ездили на турниры с братом. Поэтому для меня спорт был единственной возможностью изменить отношение к себе. Это действительно меня мотивировало, затем я стала первой в своей группе. Для меня единственной целью является быть лучшей.
 
Для украинских болельщиков первое место в рейтинге WTA даже важнее, чем выигрыш турнира «Большого шлема». Все смотрят на рейтинги. Но, конечно, для профессиональных теннисистов гораздо важнее выиграть турнир», — сказала Свитолина.
 
Напомним, ранее Свитолина провела первую тренировку на Ролан Гаррос.
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Источник — Reuters

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Комментарии
    peter-sh
      peter-sh, 25.05.2018 14:39
    +2
    Як на мене титул важливіший за рейтинг, однак коли дивишся в поточну таблицю рейтингу і бачиш там на вершині "ukr". - аж душа радіє за нашого спортсмена\спортсменту\збірну...
    І ще одне - виграш титулів та верхівка рейтингу - речі взаємопов'язаті - не виграючи титутів дуже тяжко бути на вершині...
    Ссылка
    wreen1985w
    online
      wreen1985w, 25.05.2018 14:49
    +7
    не хило так обратила внимание на себя) чтоб все дети такими были.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 25.05.2018 14:55
    +2
    Не правда, для меня и думаю для многих ТБШ важнее 1 места в рейтинге
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    sw
    online
      sw, 25.05.2018 15:21
    -1
    И какое отношение данная новость имеет к футболу?
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    Decepticon
    online
      Decepticon, 25.05.2018 15:45
    +2
    ФутболНовости футболаТрансферыНовости найс
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    Decepticon
    online
      Decepticon, 25.05.2018 15:46
    0
    Таке враження на сайті новини створюють боти)
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    Decepticon
    online
      Decepticon, 25.05.2018 15:46
    -1
    Таке враження на сайті новини створюють боти)
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