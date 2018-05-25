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Отец Тима: «Надаль - лучший из всех спортсменов»

Вольфганг Тим восхищается Рафаэлем Надалем

  • 25.05.2018 11:49
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

К стартующему на следующей неделе Ролан Гаррос Доминик Тим подходит в качестве одной из главных угроз для топ-фаворита Рафаэля Надаля.

Отец австрийца Вольфганг Тим впечатлен выступлениями первой ракетки мира:

«Думаю, что Надаль проведёт на очень высоком уровне ещё 3-5 лет. Его отличная физическая форма позволяет это.

Вызывает уважение, что он всегда бывает в идеальной физической форме во время сезонов на грунте. Я считаю, что Надаль является лучшим, настоящим бойцом. Не только в теннисе, но и вообще в спорте.

Удивительно, как он здорово играет на Кубке Дэвиса и на Кубке Лэйвера. Даже если он травмирован, ему удаётся каким-то чудом выиграть матч».

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Источник — Tennis World USA

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