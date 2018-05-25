Аргентинский теннисист попался на договорных матчах

Независимая комиссия во Флориде признала 25-летнего спортсмена виновным в организации двух договорных матчей на турнирах серии «Челленджер» и в нежелании сотрудничать со следствием. Решение о наказании будет вынесено позже, а пока Кикер отстранён от выступления на профессиональных турнирах. По этой причине южноамериканец пропустит Открытый чемпионат Франции.
В настоящий момент Кикер занимает 84-е место в рейтинге ATP.
Источник — Reuters
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