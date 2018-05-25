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Аргентинский теннисист попался на договорных матчах

Виновным оказался Николас Кикер

  • 25.05.2018 02:53
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Getty Images. Николас Кикер (слева)
© Getty Images. Николас Кикер (слева)
Независимая комиссия во Флориде признала 25-летнего спортсмена виновным в организации двух договорных матчей на турнирах серии «Челленджер» и в нежелании сотрудничать со следствием. Решение о наказании будет вынесено позже, а пока Кикер отстранён от выступления на профессиональных турнирах. По этой причине южноамериканец пропустит Открытый чемпионат Франции.
 
В настоящий момент Кикер занимает 84-е место в рейтинге ATP.
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Источник — Reuters

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