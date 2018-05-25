Аргентинский теннисист попался на договорных матчах

ТУТ « НЕ ПОНЯТКА «

03:12 — tramp2017

oscarneon, 25.05.2018 02:29]По любому это спланировано. В масках, бутылок набрали. Я не думаю что...

02:52 — BekXan

Провокация и сразу журналисты и сразу ужас в Киеве.Парашка в действии со своими провокациями и пр...

02:47 — Anatolii Savchenko

англійські фанати тихо сиділи в ресторані та вечеряли??? які вони ніжні та слухняні ці англійські...

02:29 — oscarneon

По любому это спланировано. В масках, бутылок набрали. Я не думаю что кучка пьяных украинцев , ру...