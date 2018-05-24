Сергей Стаховский – Илья Ивашко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Сергей Стаховский проведет финал квалификации против Ильи Ивашко из Беларуси (№119 ATP).



Матч будет сыгран четвертым запуском на 7-м корте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в представителя Беларуси – 1,65, коэффициент на Стаховского равен 2,3. Единственный очный поединок (1-й круг Стамбула-2015) закончился победой Сергея. На том турнире украинец дошел до финала.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка..