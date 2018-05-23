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Долгополов попал в заявку Уимблдона в мужском одиночном разряде

Лучший теннисист Украины - единственный украинец, который стартует на турнире с основы

  • 23.05.2018 13:17
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Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов
Стал известен заявочный список игроков в мужском одиночном разряде  Уимблдона. 26 июня будут названы имена сеяных теннисистов. 
 
Среди участников в основной сетке только один украинский теннисист - Александр Долгополов, который сейчас занимает в рейтинге АТР 54-е место. В прошлом году Долгополов досрочно завершил борьбу, снявшись по ходу матча первого круга. Лучший результат украинца на травяном мэйджоре - третий раунд (2013-2014).
 
Отметим, что в альтернативном списке находится украинец Сергей Стаховский - 28 место.
 
Третий турнир сезона из серии Большого Шлема - Уимблдон - пройдет с 2 по 15 июля.
 
Ранее сообщалось, что Долгополов пропустит турнир в Швейцарии.
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