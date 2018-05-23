Сергей Стаховский – Констан Лестьенн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису Сергей Стаховский проведет поединок первого круга квалификации против Констана Лестьенна из Франции (№216 ATP).



Матч будет сыгран вторым запуском на 7-м корте. Интересующий нас поединок начнется после матча Крейчикова – Бурель, который стартует в 14:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в представителя Франции – 1,65, коэффициент на Стаховского равен 2,3. Теннисисты ранее между собой не встречались.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.