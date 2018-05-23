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Ангелина Калинина – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга квалификации Ролан Гарроса

  • 23.05.2018 13:10
  • 624 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Empire Slovak Open. Ангелина Калинина
© Empire Slovak Open. Ангелина Калинина

23 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 21-летняя украинка Ангелина Калинина проведет поединок первого круга квалификации против представительницы США Даниэль Лао (№224 WTA).

Матч будет сыгран вторым запуском на 16-м корте. Поединок начнется в 13:20 по Киеву.

Букмекеры не сомневаются в победе Калининой – 1,1, коэффициент на Лао равен 8,1. Теннисистки ранее между собой не встречались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    andrey8888888
    online
      andrey8888888, 23.05.2018 12:17
    -4
    Калинина из 3тей сотни?смотрел ее в Париже.Она играет слабее Марты хотя ей уже 18.Бесперспективная теннисистка.Увы.
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    ruslan17c
    ruslan17c, 23.05.2018 12:20
    -3
    andrey8888888, 23.05.2018 12:17
    Калинина из 3тей сотни?смотрел ее в Париже.Она играет слабее Марты хотя ей уже 18.Бесперспективная теннисистка.Увы.
    Згоден..тенісистка топ 50-100 не більше, чимось на Козлову похожа)
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    andrey8888888
    online
      andrey8888888, 23.05.2018 12:27
    0
    Букмекеры дают +8.5 на американку.Типа Ангелина явная фаворитка?вот посмотрите +8.5 это перебор.Чтобы эта фора не прошла нужен счет 6-2 6-1 вы в это верите?Я считаю сдесь будет уверенный + американки.Да никто не спорит.Ангелина выше в рейтинге.Но фора ее не пройдет.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 23.05.2018 12:27
    +5
    О чем вы толкуете? "Калинина из 3тей сотни"? - Калинина 127-я в WTA. "ей уже 18" - ей уже 22-й год пошел.
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