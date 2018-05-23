Ангелина Калинина – Даниэль Лао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 21-летняя украинка Ангелина Калинина проведет поединок первого круга квалификации против представительницы США Даниэль Лао (№224 WTA).
Матч будет сыгран вторым запуском на 16-м корте. Поединок начнется в 13:20 по Киеву.
Букмекеры не сомневаются в победе Калининой – 1,1, коэффициент на Лао равен 8,1. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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