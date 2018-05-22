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ВОЗНЯЦКИ: «Жизнь после первой ракетки стала тоскливой»

Теннисистка рассказала о своих ощущениях

  • 22.05.2018 19:10
  • 293 просмотров
  • 1 комментария
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ВОЗНЯЦКИ: «Жизнь после первой ракетки стала тоскливой»
Датчанка Каролин Возняцки рассказала о том, какие чувства испытала, когда в 2010 году впервые стала первой ракеткой мира.
 
«Я очень долго мечтала об этом, думала о том, что это будет что-то безумное, что моя жизнь изменится. Ты достигаешь вершины, но понимаешь, что ничего не изменилось. Это очень тоскливо. Жизнь просто продолжается».

Напомним, что Каролина Возняцки рада, что в женском туре нет Рафаэля Надаля.

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Источник — ESPN

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Комментарии
    Олекса Олійник
    online
      Олекса Олійник, 22.05.2018 19:29
    0
    Видно вона не читала книгу з Біблії "ЕКЛЕЗІАСТ". Там якраз про подібне написано. Все суєта суєт
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