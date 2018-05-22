ВОЗНЯЦКИ: «Жизнь после первой ракетки стала тоскливой»

Датчанка Каролин Возняцки рассказала о том, какие чувства испытала, когда в 2010 году впервые стала первой ракеткой мира.

«Я очень долго мечтала об этом, думала о том, что это будет что-то безумное, что моя жизнь изменится. Ты достигаешь вершины, но понимаешь, что ничего не изменилось. Это очень тоскливо. Жизнь просто продолжается».

Напомним, что Каролина Возняцки рада, что в женском туре нет Рафаэля Надаля.