Младенович попросила у Федерера пасту и соус

Француженка Кристина Младенович отреагировала на продукты одной из фирм, которые прислал ей швейцарец Роджер Федерер. Теннисист отправил Кристине пасту и различные соусы.
«Пожалуйста, Роджер, ты мог бы прислать мне еще, и побольше?» — написала Младенович в Instagram. Также француженка сообщила, что приготовила лазанью болоньезе для себя и для австрийца Доминика Тима, с которым она состоит в отношениях.
Напомним, что испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото.
Источник — Instagram
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