Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Младенович попросила у Федерера пасту и соус

У швейцарца безлимитный контракт с производителем

  • 22.05.2018 18:29
  • 415 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Младенович попросила у Федерера пасту и соус
Француженка Кристина Младенович отреагировала на продукты одной из фирм, которые прислал ей швейцарец Роджер Федерер. Теннисист отправил Кристине пасту и различные соусы.
 
«Пожалуйста, Роджер, ты мог бы прислать мне еще, и побольше?» — написала Младенович в Instagram. Также француженка сообщила, что приготовила лазанью болоньезе для себя и для австрийца Доминика Тима, с которым она состоит в отношениях.

Напомним, что испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.