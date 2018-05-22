Младенович попросила у Федерера пасту и соус

Француженка Кристина Младенович отреагировала на продукты одной из фирм, которые прислал ей швейцарец Роджер Федерер. Теннисист отправил Кристине пасту и различные соусы.

«Пожалуйста, Роджер, ты мог бы прислать мне еще, и побольше?» — написала Младенович в Instagram. Также француженка сообщила, что приготовила лазанью болоньезе для себя и для австрийца Доминика Тима, с которым она состоит в отношениях.

Напомним, что испанские полицейские остановили машину Младенович, чтобы сделать фото.