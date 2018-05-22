Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта Костюк – Эри Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга квалификации Ролан Гарроса

  • 22.05.2018 11:56
  • 1668 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

22 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга квалификации против представительницы Японии Эри Ходзуми  (№175 WTA).

Матч будет сыгран вторым запуском на 16-м корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Интересующий нас поединок состоится после матча Клан – Лааксонен.

Букмекеры не сомневаются в победе Костюк – 1,09, выход японки в полуфинал квалификации оценен коэффициентом 8,4. Теннисистки ранее между собой не встречались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vlad-dndz
      vlad-dndz, 22.05.2018 12:03
    +3
    Давай Марта, к новым победам!
    Ссылка
    Максим Гаврилов
    online
      Максим Гаврилов, 22.05.2018 12:07
    +3
    Держим кулачки за Марту!
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 22.05.2018 12:22
    +2
    підтримаємо Марту!)) вперед, потрібен вихід в основну сітку!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 22.05.2018 12:45
    0
    ех, чоловіки на три сети затягнули...доведеться ще почекати
    Ссылка
    Vasyl Kotsyuba
    online
      Vasyl Kotsyuba, 22.05.2018 12:47
    0
    Хтось знає скільки дають очок за перемогу у квіліфікаціях на мейджорах?
    Ссылка
    pass19
      pass19, 22.05.2018 12:53
    +1
    Vasyl Kotsyuba, 22.05.2018 12:47
    Хтось знає скільки дають очок за перемогу у квіліфікаціях на мейджорах?
    Там все есть: https://en.tennistemple.com/french-open-2018-t4003/qualifications
    Ссылка
    Максим Гаврилов
    online
      Максим Гаврилов, 22.05.2018 12:55
    0
    Кстати, вопрос к знатокам, по начислению очков... За защиту титула вообще очков не дают? Т.е. получается, ну чисто гипотетически, Свитолина защищала Рим, и если бы три соперницы были ниже нее в рейтинге, но догоняли по очкам, вышли бы в полуфинал, а Свитолина выиграла. Она получается все равно могла опуститься в рейтинге?
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 22.05.2018 12:56
    +1
    Максим Гаврилов, 22.05.2018 12:55
    Кстати, вопрос к знатокам, по начислению очков... За защиту титула вообще очков не дают? Т.е. получается, ну чисто гипотетически, Свитолина защищала Рим, и если бы три соперницы были ниже нее в рейтинге, но догоняли по очкам, вышли бы в полуфинал, а Свитолина выиграла. Она получается все равно могла опуститься в рейтинге?
    именно так и есть
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2018 12:56
    +1
    Максим Гаврилов, 22.05.2018 12:55
    Кстати, вопрос к знатокам, по начислению очков... За защиту титула вообще очков не дают? Т.е. получается, ну чисто гипотетически, Свитолина защищала Рим, и если бы три соперницы были ниже нее в рейтинге, но догоняли по очкам, вышли бы в полуфинал, а Свитолина выиграла. Она получается все равно могла опуститься в рейтинге?
    Да, опустилась бы.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 22.05.2018 12:58
    +1
    Максим Гаврилов, 22.05.2018 12:55
    Кстати, вопрос к знатокам, по начислению очков... За защиту титула вообще очков не дают? Т.е. получается, ну чисто гипотетически, Свитолина защищала Рим, и если бы три соперницы были ниже нее в рейтинге, но догоняли по очкам, вышли бы в полуфинал, а Свитолина выиграла. Она получается все равно могла опуститься в рейтинге?
    так. Але це в тому випадку, якщо в вони мали захищати менше. От цього року якщо б Гарсія чи Остап пройшли на 1 круг далі, то випередили б Еліну навіть при виграному нею турнірі.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 22.05.2018 13:03
    +1
    Чекаємо на матч Марти з нетерпінням і бажаємо,звісно,перемоги
    Ссылка
    Максим Гаврилов
    online
      Максим Гаврилов, 22.05.2018 13:05
    0
    Получается чем больше турниров выигрываешь, тем меньше шансов на следующий год удержать рейтинг? Выходит, что лучше больше турниров сыграть и дойти до четвертьфинала, чем выиграть? Халеп кажется без больших побед первая?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.