Марта Костюк – Эри Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга квалификации против представительницы Японии Эри Ходзуми (№175 WTA).



Матч будет сыгран вторым запуском на 16-м корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Интересующий нас поединок состоится после матча Клан – Лааксонен.

Букмекеры не сомневаются в победе Костюк – 1,09, выход японки в полуфинал квалификации оценен коэффициентом 8,4. Теннисистки ранее между собой не встречались.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.