Марта Костюк – Эри Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга квалификации против представительницы Японии Эри Ходзуми (№175 WTA).
Матч будет сыгран вторым запуском на 16-м корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
Интересующий нас поединок состоится после матча Клан – Лааксонен.
Букмекеры не сомневаются в победе Костюк – 1,09, выход японки в полуфинал квалификации оценен коэффициентом 8,4. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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